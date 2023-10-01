В Пермском крае школьница избила свою соперницу из ревности при поддержке сверстников

В Александровском округе Пермского края 14-летняя девочка избила свою сверстницу на глазах у толпы. Об этом сообщает Аif.ru со ссылкой на комментарий краевого УМВД России.

Судя по опубликованному в Telegram-канале «ЧП ДТП Пермь!» видео, несовершеннолетняя напала на пострадавшую, повалила на землю, уселась сверху и стала избивать ее кулаками.

Все произошло в присутствии большого числа свидетелей, которые явно поддерживали избиение и издевательства над школьницей. Лишь одна из свидетельниц пыталась остановить нападавшую, остальные матерились и смеялись, снимая происходящее на камеру.

По данным издания, злоумышленница стала наносить ровеснице побои, потому что приревновала ее к своему бойфренду.

«Участницы обоюдной драки установлены. По окончанию проверки будет принято процессуальное решение, а также подростков поставят на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних», – отметили в полиции.

Ранее двое 16-летних подростков надругались над сверстницей, снимая процесс для соцсетей.