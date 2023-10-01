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ВСУ обстреляли село в Брянской области

Богомаз: брянское село Любечане подвреглось обстрелу со стороны ВСУ

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Таисия Лисковец/РИА «Новости»

Село Любечане, расположенное в Климовском районе Брянской области, подверглось обстрелу со стороны украинских военнослужащих. О ситуации в населенном пункте в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Глава области отметил, что в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли урон нескольким жилым домам, а также частично повредили два административных здания.

«Оперативные и экстренных службы работают на месте», — написал Богомаз.

30 сентября украинский беспилотник атаковал брянский город Трубчевск. Как рассказал губернатор региона, бойцы ВСУ при помощи дрона сбросили на населенный пункт взрывное устройство.

Согласно имеющейся информации, один местный житель получил ранения. Кроме того, из-за действий украинских солдат было повреждено одно административное здание — урон получила кровля, а также оказалось выбито стекло. После атаки на место сразу прибыли сотрудники оперативных и аварийных служб, подчеркнул Богомаз.

Ранее военные ВСУ атаковали поселок Погар Брянской области, в результате чего в населенном пункте было нарушено электроснабжение.

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