Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Парламент Турции возобновит работу 1 октября, несмотря на теракт

Парламент Турции 1 октября возобновит свою работу, несмотря на теракт

close
100%
Shutterstock

Парламент Турции 1 октября возобновит свою работу, несмотря на произошедший недалеко от здания теракт. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал главный советник президента республики Акиф Чагатай Кылыч, передает ТАСС.

«Даже речи не может быть о том, чтобы перенести открытие парламента», — подчеркнул он.

Согласно имеющейся информации, в воскресенье Великое национальное собрание Турции должно возобновить свою работу после летних каникул. Ожидается, что на первом собрании законодателей выступит глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Утром 1 октября недалеко от здания Министерства внутренних дел Турции, расположенного в центре столицы, произошел взрыв. Как рассказал глава ведомства Али Ерликая, в 09:30 (совпадает с мск) к зданию на автомобиле подъехали двое террористов.

При этом один мужчина успел подорвать себя, а другой злоумышленник был нейтрализован. По словам министра, в результате начавшегося после взрыва пожара травмы получили двое сотрудников правоохранительных органов.

Позже Главная прокуратура Анкары начала расследование по факту произошедшего. Тогда же власти ввели запрет на вещание местных телеканалов.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен взрыв в центре турецкой столицы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий