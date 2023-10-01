Парламент Турции возобновит работу 1 октября, несмотря на теракт

Парламент Турции 1 октября возобновит свою работу, несмотря на произошедший недалеко от здания теракт. Об этом в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) написал главный советник президента республики Акиф Чагатай Кылыч, передает ТАСС.

«Даже речи не может быть о том, чтобы перенести открытие парламента», — подчеркнул он.

Согласно имеющейся информации, в воскресенье Великое национальное собрание Турции должно возобновить свою работу после летних каникул. Ожидается, что на первом собрании законодателей выступит глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Утром 1 октября недалеко от здания Министерства внутренних дел Турции, расположенного в центре столицы, произошел взрыв. Как рассказал глава ведомства Али Ерликая, в 09:30 (совпадает с мск) к зданию на автомобиле подъехали двое террористов.

При этом один мужчина успел подорвать себя, а другой злоумышленник был нейтрализован. По словам министра, в результате начавшегося после взрыва пожара травмы получили двое сотрудников правоохранительных органов.

Позже Главная прокуратура Анкары начала расследование по факту произошедшего. Тогда же власти ввели запрет на вещание местных телеканалов.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен взрыв в центре турецкой столицы.