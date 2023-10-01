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В Новосибирске около 30 человек разбили машину и избили до потери сознания очевидца

В Новосибирске иностранцы напали на мужчину на парковке и разбили чужую машину

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Новосибирске группа иностранцев напала на мужчину на парковке и избила его до потери сознания. Об этом очевидица рассказала в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел на Выборной улице в Октябрьском районе города 1 октября. В ночь на воскресенье девушка приехала в гостиничный комплекс на машине своих приятелей. Молодые люди вышли из автомобиля и разговорились, оставаясь на парковке.

В этот момент, по словам свидетельницы, к ним подошла компания неизвестных. Около тридцати человек «неславянской внешности» приблизились к автомобильной стоянке и разбили лобовое стекло и зеркала бокового вида у другого автомобиля, припаркованного поблизости. После чего злоумышленники пригрозили нападением свидетелям и посоветовали им уезжать с места происшествия.

Однако супружеская пара, провожавшая девушку, не успела вернуться в свою машину. В этот момент один из хулиганов подошел к мужчине и ударил его. Судя по всему, от удара пострадавший потерял сознание и провел в этом состоянии почти десять минут.

На место были вызваны правоохранители, которые в итоге к отелю так и не приехали.

«Также бездействовали и сотрудники отеля во время и после случившегося, пока другие постояльцы гостиничного комплекса «ДК» помогали нам занести пострадавшего внутрь», — поделилась свидетельница.

Ранее мужчина получил 20 лет тюрьмы за нападение под наркотиками на гостей отеля.

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