Маск назвал традиционные СМИ «тратой времени и генератором печали»

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск признался, что не читает традиционные СМИ. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Я больше не читаю пропаганду традиционных СМИ. Это пустая трата времени и генератор печали», — заявил предприниматель.

Он также указал, что берет свои новости из соцсети Х, которую приобрел в 2022 году. Маск считает, что она является «гораздо более удобной», а также «имеет экспертов мирового уровня и тонны юмора».

Ранее Маск заявил, что соцсеть Х подаст в суд на фонд «Открытое общество» известного финансиста и филантропа Джорджа Сороса, чтобы остановить подавление им свободы слова.

До этого Маск выразил мнение, что крупные СМИ будут пытаться мешать развивать гражданскую журналистику на платформе Х.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».