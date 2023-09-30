Водителю, сбившему людей в центре Москвы, грозит семь лет колонии

До семи лет колонии грозит водителю автомобиля Mercedes, который сбил пешеходов в центре Москвы. Об этом сообщили в прокуратуре столицы.

В надзорном ведомстве напомнили, что водитель иномарки отказался от медицинского освидетельствования.

«С учетом указанного обстоятельства, действия мужчины подлежат квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ», — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве обратили внимание, что, по предварительным данным, среди пострадавших двое малолетних детей — девочки 2011-го и 2013 года рождения.

До этого в столичном СК рассказали, что сбившего пешеходов в центре Москвы водителя Mercedes задержали, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ. По данным ведомства, фигуранту может грозить до двух лет лишения свободы.

Авария произошла на Большой Никитской улице в центре Москвы. Вечером 29 сентября иномарка вылетела на тротуар и сбила людей. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

Ранее в Москве произошло ДТП около ТЦ «Калейдоскоп», где столкнулись четыре легковых машины и две маршрутки.