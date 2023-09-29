Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Липецкой области на мальчика упали футбольные ворота

Под Липецком ребенок получил серьезные травмы из-за падения футбольных ворот

close
100%
David Gray/Reuters

В Липецкой области 12-летнего мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести после того, как на него упали футбольные ворота. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в поселке Газопровод. После произошедшего у ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, переломы и ушибы. По данным следователей, рубцы на его лице останутся неизгладимыми.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как полагает следствие, из-за бездействия местной администрации ворота не закрепили на месте.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и ищут ответственных за безопасность на спортплощадке лиц.

Ранее в Подмосковье школьника госпитализировали с оторванным во время драки пальцем.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях