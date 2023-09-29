В Липецкой области на мальчика упали футбольные ворота

В Липецкой области 12-летнего мальчика госпитализировали в состоянии средней тяжести после того, как на него упали футбольные ворота. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел в поселке Газопровод. После произошедшего у ребенка диагностировали черепно-мозговую травму, переломы и ушибы. По данным следователей, рубцы на его лице останутся неизгладимыми.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Как полагает следствие, из-за бездействия местной администрации ворота не закрепили на месте.

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства инцидента и ищут ответственных за безопасность на спортплощадке лиц.

Ранее в Подмосковье школьника госпитализировали с оторванным во время драки пальцем.