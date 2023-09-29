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В Ставрополе люди оказались на высоте 35 метров из-за остановившегося аттракциона

В Ставрополе людей спускают с остановившегося на высоте 35 метров аттракциона

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В Ставрополе сотрудники профильных служб спускают вниз людей, которые оказались на аттракционе. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел в городском парке «Победа». Аттракцион под названием «Властелин небес» остановился на высоте 35 метров. В кабинках находятся шесть человек, среди них один ребенок.

На данный момент на месте работают спасатели. О пострадавших не сообщается.

Аттракцион появился в парке в 2021 году. Он представляет из себя высокую башню с подсветкой. Посетители садятся на места, после чего их начинают постепенно поднимать на высоту 51 метр и одновременно раскручивать.

Ранее на Урале первоклассница сломала позвоночник во время прыжка на батуте.

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