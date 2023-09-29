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В Петербурге опровергли информацию о долгих очередях в городские военкоматы

Военком Петербурга опроверг информацию о длинных очередях в военкоматы города

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Илья Питалев/РИА Новости

Военный комиссар Санкт-Петербурга полковник Марат Урмансов опроверг информацию о многочасовых очередях из сотрудников организаций, отвечающих за воинский учет, в городские военкоматы. Его слова передает «Интерфакс».

«Информация <...> не соответствует действительности», — заявил он.

Согласно информации Урмансова, военные комиссариаты функционируют каждый будний день (с понедельника по пятницу) в штатном режиме. Он также пояснил, что 1 октября не является последней датой подачи сведений о лицах, подлежащих воинскому учету, трудящихся на предприятиях, и все организации успеют вовремя направить соответствующие списки.

«Сотрудники военкоматов оказывают в этом представителям предприятий всю необходимую помощь», — пообещал он.

Некоторое время назад газета «Фонтанка» писала, что в военных комиссариатах Санкт-Петербурга наблюдаются длинные очереди, ожидание в которых занимает по несколько часов.

Ранее в Министерстве обороны РФ анонсировали начало нового призыва на обязательную службу.

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