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На Кубани мужчина получил срок за фейк про ВС РФ

Жителя Кубани приговорили к 8,5 года колонии за фейк о ВС РФ

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

На Кубани суд вынес приговор мужчине, которого ранее арестовали за распространение фейков о ВС РФ. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По версии следствия, мужчина распространял информацию о том, что российская сторона якобы была причастна к разрушению зданий на территории Украины. При этом сам подсудимый знал, что эти данные не соответствуют действительности.

«За это злоумышленник получил денежное вознаграждение от пользователя в качестве благодарности», — сообщается в публикации.

Россиянина приговорили к лишению свободы на срок восемь лет и пять месяцев, которые он проведет в колонии общего режима. Помимо этого, суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с работой в СМИ. Такое ограничение мужчина обязан соблюдать четыре года.

Ранее в США мужчина получил 20 лет тюрьмы за то, что голышом набросился на гостей отеля.

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