В Томской области женщину подозревают в избиении шестилетней дочери

В Томской области суд заключил под стражу мать, которую подозревают в истязании шестилетнего ребенка. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Подозреваемая переехала в Новосибирск из Томской области за несколько лет до инцидента. У женщины в семье пятеро неродных детей, среди которых пострадавшая является самой младшей. По словам местных жителей, девочка практически не говорила.

С травмой головы и синяками ребенка госпитализировали 30 августа. После этого следователи возбудили уголовное дело. По версии подозреваемой, девочка сама упала с лестницы.

Как заявила старшая дочь, которой уже исполнилось 18 лет, за непослушание в семье могли лишать еды, обливать холодной водой и избивать.

Женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью шестилетней дочери и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Суд арестовал фигурантку уголовного дела на месяц и 21 сутки.

Ребенка изъяли из семьи. На данный момент он находится у местных жителей.

Ранее в Амурске двое подростков несколько часов избивали инвалида.