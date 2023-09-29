У самолета рейса Анталья – Уфа произошла разгерметизация салона в полете

В самолете авиакомпании Corendon Airlines, который направлялся из Антальи в Уфу, произошла разгерметизация салона. Об этом сообщает Telegram-канал Ufa_rb.

Как сообщил один из пассажиров, после того, как это произошло, в салон поступил холодный воздух. Затем выпали кислородные маски и у людей заложило уши.

Во время инцидента пилот сообщил об экстренной посадке. Сам самолет вскоре приземлился в аэропорту Уфы. По словам очевидца, пилоты профессионально справились со своими задачами и ни один пассажир не пострадал.

На данный момент причина произошедшего неизвестна.

Накануне рейс, следовавший из Уфы в Анталью задержался на восемь часов. Почему это произошло, пассажирам не объяснили.

Ранее россиянин, летевший из РФ в Турцию, застрял в аэропорту Минска на два месяца.