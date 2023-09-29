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В Подмосковье загорелся ресторан

В Подмосковье горит ресторан на Пятницком шоссе

В Московской области пожарные ликвидируют пожар в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там в Москве?».

Возгорание произошло на Пятницком шоссе, в ресторане Shooga. Очевидцы делятся фото, на которых заметен густой дым, который поднимается над точкой общепита, а также огонь.

После сообщения о возгорании пожарные оперативно прибыли на место. На видео очевидцев можно увидеть, как сотрудники МЧС пытаются потушить огонь.

На данный момент неизвестно, сколько единиц техники и личного состава было задействовано для тушения. Информация о пострадавших и разрушениях также не уточняется.

Ранее в Москве сгорела квартира из-за того, что хозяин подставил телефон на подзарядку.

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