В Гидрометцентре рассказали о почти побитом температурном рекорде в Москве

Температура воздуха в Москве почти побила рекорд тепла для 29 сентября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам эксперта, температуре в российской столице не хватило всего 0,1 °C до нового рекорда. В этот день воздух в городе прогрелся до +23,2 °C.

«Максимально близко к рекорду. Он составляет 23,3 °C», — уточнил собеседник агентства.

Вильфанд добавил, что к текущему моменту температура воздуха в Москве уже начала понижаться. При этом действующий сейчас температурный рекорд был установлен еще в 1900 году.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о резком похолодании, которое ожидает жителей столицы с началом октября. Как он сказал, к концу первой недели месяца дневные температуры в городе приблизятся к отметке +10 °C.

Тем не менее специалист указал, что в целом погода в Москве будет близка к нормальным показателям для данного времени года. Речь идет как о температурном режиме, так и количестве осадков.

Ранее жителям российской столицы рассказали, когда в регионе выпадет первый снег.