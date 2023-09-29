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Президент Азербайджана раскрыл количество вернувшихся в Карабах граждан

Алиев: 2,3 тысячи азербайджанцев вернулись в Карабах из других регионов страны

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David Ghahramanyan/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что к текущему моменту на территорию Нагорного Карабаха вернулись 2,3 тыс. вынужденных переселенцев. Слова главы государства передает РИА Новости.

Лидер республики отметил, что всего к концу 2023 года в регион из других частей страны должны вернуться 5,5 тыс. человек. При этом в настоящее время власти формируют «своеобразные очереди» из граждан, которые хотят отправиться в родные края.

«На сегодняшний день в Карабах уже возвращено 2,3 тыс. бывших вынужденных переселенцев», — подчеркнул Алиев.

29 сентября сообщалось, что Баку намерен позволить представителям ООН въехать на территорию Нагорного Карабаха с целью наблюдения за ситуацией. По данным телеканала CBC, международная группа экспертов получит разрешение на пребывание в регионе «в течение нескольких дней».

За день до этого президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, в соответствии с которым с 1 января 2024 года Нагорный Карабах прекратит свое существование. В соответствии с документом, все государственные учреждения в скором времени будут распущены. Населению региона, в свою очередь, предложили ознакомиться с «условиями реинтеграции».

Ранее стало известно, сколько переселенцев из Нагорного Карабаха уехали в Армению.

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