В Курской области из-за атаки дрона ВСУ пропало электроснабжение

Более четырех тысяч человек в Курской области остались без света из-за атаки украинского дрона. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Уточняется, что электроснабжения нет в селах Кондратовка, Мокрушино, Песчаное, Долгий Колодезь, в слободе Белая, а также в ряде социальных объектов, в том числе Беловской центральной районной больнице.

Ранним утром 29 сентября глава Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале, что «в слободе Белой Беловского района украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию». По данным глава региона, один из трансформаторов после атаки загорелся. В результате ЧП были обесточены пять населенных пунктов и больница.

Вечером 28 сентября власти Курской области сообщали об обстреле со стороны ВСУ. По информации главы региона, было зарегистрировано три прилета украинских снарядов, в результате которых повредились крыши, окна и фасады в шести частных домах.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.