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В КНР запустили высокоскоростную железную дорогу с максимальной скоростью 350 км/ч

«Синьхуа»: высокоскоростная железная дорога соединила Фучжоу и Сямэнь в Китае

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Thomas Peter/Reuters

Высокоскоростная железная дорога на берегу Тайваньского пролива открылась в Китае. Скорость движения поездов по ней достигла нового максимума, составив 350 км/ч. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Уточняется, что магистраль соединяет столицу провинции Фуцзянь Фучжоу и крупнейший порт на побережье Тайваньского пролива Сямэнь, но на этом дорога не заканчивается и ведет до Чжанчжоу, пересекая при этом три прибрежных залива — Мэйчжоувань, Аньхайвань и Цюаньчжоувань.

Протяженность железной дороги составляет 277 км, отрезок в 19,9 км проходит прямо над морем. При движении над водой поезда способны развивать максимальную скорость в 350 километров в час. По словам инженеров, строительство моста далось крайне тяжело. Время в пути по такому маршруту составляет менее часа. До появления магистрали жители КНР добирались от Фучжоу до порта Сямынь примерно за полтора часа.

До этого сообщалось, что движение по высокоскоростной магистрали МоскваПетербург планируют запустить в 2028 году.

Ранее украинские железные дороги запустили тепловозы по ряду маршрутов.

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