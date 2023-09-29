Под Калининградом 17-летний подросток закинул «коктейли Молотова» в кадетский класс

Полицейские задержали «поджигателя» школы в Калининградской области. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

27 сентября в поселке Корнево неизвестный попытался устроить пожар в кадетском классе школы №2. Ранним утром два «коктейля Молотова» нашла в этом помещении уборщица. Окно в кабинете, как уточняется, было разбито, но злоумышленнику не удалось довести начатое до конца — бутылки с зажигательной смесью так и не загорелись.

В тот же день правоохранители установили причастность старшеклассника к попытке поджога. Главным подозреваемым оказался 17-летний житель поселка. В его отношении возбудили уголовное дело.

Сейчас мотивы задержанного устанавливают следователи.

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