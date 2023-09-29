Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Москвы 9 часов держат пассажиров рейса Анталья – Санкт-Петербург

«Москва 24»: рейс Анталья – Санкт-Петербург задержали в столице уже на 9 часов

close
100%
Global Look Press

В столичном аэропорту уже более чем на девять часов задерживают пассажиров рейса АнтальяСанкт-Петербург. Причиной называют густой туман в Петербурге, из-за которого самолет не смог там приземлиться, рассказали пассажиры рейса «Москве 24».

Свидетели утверждают, что, несмотря на сообщения о тумане, другие самолеты долетели до пункта назначения без затруднений.

Рассказывая о ситуации, пассажиры сетуют, что их проблемой никто не занимается, ваучеры на питание им также не выдавали. В целом в пути они находятся уже 25 часов.

Доехать до Петербурга на «Сапсане» пассажиры задержанного рейса также не смогли из-за отсутствия билетов.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в московским аэропортах произошла массовая задержка рейсов. Так, в Домодедово задержали или отменили девять рейсов, во Внуково — 11, а в Шереметьево — три. Причины пока не назывались.

Накануне в России из-за масштабной DDоS-атаки на систему бронирования Leonardo произошел сбой, из-за которого регистрация проводилась вручную. Пассажиров просили приезжать в аэропорт заранее, отсутствовала возможность онлайн-покупки билетов. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях