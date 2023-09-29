В аэропорту Москвы 9 часов держат пассажиров рейса Анталья – Санкт-Петербург

В столичном аэропорту уже более чем на девять часов задерживают пассажиров рейса Анталья – Санкт-Петербург. Причиной называют густой туман в Петербурге, из-за которого самолет не смог там приземлиться, рассказали пассажиры рейса «Москве 24».

Свидетели утверждают, что, несмотря на сообщения о тумане, другие самолеты долетели до пункта назначения без затруднений.

Рассказывая о ситуации, пассажиры сетуют, что их проблемой никто не занимается, ваучеры на питание им также не выдавали. В целом в пути они находятся уже 25 часов.

Доехать до Петербурга на «Сапсане» пассажиры задержанного рейса также не смогли из-за отсутствия билетов.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в московским аэропортах произошла массовая задержка рейсов. Так, в Домодедово задержали или отменили девять рейсов, во Внуково — 11, а в Шереметьево — три. Причины пока не назывались.

Накануне в России из-за масштабной DDоS-атаки на систему бронирования Leonardo произошел сбой, из-за которого регистрация проводилась вручную. Пассажиров просили приезжать в аэропорт заранее, отсутствовала возможность онлайн-покупки билетов. Подробности – в материале «Газеты.Ru».