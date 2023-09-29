Минздрав посоветовал россиянам носить маски в общественных местах

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сообщил, что гражданам из группы риска необходимо носить маски в общественных местах. Об этом он заявил в интервью на телеканале «Россия-24», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что всем, кто имеет симптомы заболевания, следует изолироваться.

Как рассказал глава Минздрава, у новой коронавирусной инфекции «продолжается изменчивость», при этом он подчеркнул, что агрессивностью новые штаммы не отличаются.

По его словам, есть определенные изменения в скорости распространения вируса, но они не критичны.

Накануне Мурашко сообщил, что специалисты наблюдают в России определенный подъем заболеваемости COVID-19, но число госпитализаций небольшое.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что точно предсказать возникновение следующей крупной пандемии, которая будет вызвана коронавирусом или другими инфекциями, нельзя.

Ранее ученые предупредили о растущей опасности возникновения новой эпидемии чумы.