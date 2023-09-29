В Брянской области сбили самодельный БПЛА с взрывчаткой

Самодельный беспилотник, оснащенный взрывным устройством, попытался нанести удар по территории Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющейся информации, дрон был уничтожен вблизи села Ширяевка в Гордеевском районе. Населенный пункт расположен всего в 90 км от российско-украинской границы.

«Обломки БПЛА кустарного производства накануне рухнули в лесу — в трех км от села Ширяевка», — говорится в сообщении.

В публикации указано, что беспилотник был оснащен 1,5 кг пластида и 0,5 кг тротила. Кроме того, прикрепленное к нему взрывное устройство содержало 15 кг поражающих элементов. Последние представляли собой шарикоподшипники, уточняется в материале.

Согласно полученным данным, обломки дрона забрали сотрудники местного отделения Следственного комитета РФ. Никаких сведений о пострадавших и повреждениях к текущему моменту не поступало.

Утром 29 сентября Министерство обороны РФ сообщило, что за последние сутки в двух регионах страны были ликвидированы 11 украинских беспилотников. Один из них сбили на территории Калужской области, а еще 10 — в Курской области.

Ранее украинский БПЛА сбросил два взрывных устройства на электрическую подстанцию в слободе Белой Курской области.