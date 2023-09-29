Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Благовещенске ответчик пришел в суд с пистолетом и был оштрафован

В Приамурье мужчина получил штраф, явившись в суд в качестве ответчика с оружием

close
100%
Shutterstock

В Благовещенске молодой человек пронес в окружной судебный участок пневматический пистолет и попал на скамью подсудимых. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

Инцидент произошел в Благовещенском окружном судебном участке, куда мужчина явился в качестве в ответчика по гражданскому делу. Сначала судебные приставы спросили его о наличии запрещенных к проносу в здание суда предметов, однако гражданин заявил, что ничего запрещенного при себе не имеет.

Тогда приставы воспользовались техническими средствами и обнаружили в рюкзаке мужчины пневматический пистолет. Как отмечается, это оружие обычно используется для тренировочной и любительской стрельбы. Владелец пневматики объяснил, что не заявил о наличии оружия в рюкзаке, потому что забыл о нем.

Тем не менее в отношении гражданина составили административный протокол, который в тот же день направили в суд, а пистолет изъяли. За неисполнение законного распоряжения судебного пристава виновного обязали заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее россиянин получил штраф за скандирование с балкона дискредитирующих армию лозунгов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях