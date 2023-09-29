В Благовещенске ответчик пришел в суд с пистолетом и был оштрафован

В Благовещенске молодой человек пронес в окружной судебный участок пневматический пистолет и попал на скамью подсудимых. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области.

Инцидент произошел в Благовещенском окружном судебном участке, куда мужчина явился в качестве в ответчика по гражданскому делу. Сначала судебные приставы спросили его о наличии запрещенных к проносу в здание суда предметов, однако гражданин заявил, что ничего запрещенного при себе не имеет.

Тогда приставы воспользовались техническими средствами и обнаружили в рюкзаке мужчины пневматический пистолет. Как отмечается, это оружие обычно используется для тренировочной и любительской стрельбы. Владелец пневматики объяснил, что не заявил о наличии оружия в рюкзаке, потому что забыл о нем.

Тем не менее в отношении гражданина составили административный протокол, который в тот же день направили в суд, а пистолет изъяли. За неисполнение законного распоряжения судебного пристава виновного обязали заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.

Ранее россиянин получил штраф за скандирование с балкона дискредитирующих армию лозунгов.