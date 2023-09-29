Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В МО РФ назвали регионы, где наиболее организованно прошел весенний призыв

МО РФ: наиболее организованно весенний призыв прошел в Москве и 9 регионах РФ

Весенний призыв 2023 года наиболее организованно прошел в Москве и еще девяти регионах РФ, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По его информации, в число таких регионов вошли Бурятия, Башкирия, Чечня, Забайкалье, Архангельская, Белгородская, Брянская, Омская и Свердловская области, говорится в опубликованном тексте брифинга по вопросам призыва.

Цимлянский подчеркнул, что задание на призыв было выполнено своевременно и в полном объеме. Он указал, что ряды Вооруженных сил РФ пополнили 147 тысяч человек. Для их отправки к месту службы было задействовано более 150 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов Военно-транспортной авиации и 9 воинских эшелонов, всех призывников обеспечили питанием.

В ходе призыва и отправок граждан на военную службу не произошло никаких происшествий, добавил Цимлянский.

15 июля Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва. По информации министерства, большинство призывников зачислены в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях