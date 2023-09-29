В МО РФ назвали регионы, где наиболее организованно прошел весенний призыв

Весенний призыв 2023 года наиболее организованно прошел в Москве и еще девяти регионах РФ, заявил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По его информации, в число таких регионов вошли Бурятия, Башкирия, Чечня, Забайкалье, Архангельская, Белгородская, Брянская, Омская и Свердловская области, говорится в опубликованном тексте брифинга по вопросам призыва.

Цимлянский подчеркнул, что задание на призыв было выполнено своевременно и в полном объеме. Он указал, что ряды Вооруженных сил РФ пополнили 147 тысяч человек. Для их отправки к месту службы было задействовано более 150 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов Военно-транспортной авиации и 9 воинских эшелонов, всех призывников обеспечили питанием.

В ходе призыва и отправок граждан на военную службу не произошло никаких происшествий, добавил Цимлянский.

15 июля Минобороны сообщило о завершении весеннего призыва. По информации министерства, большинство призывников зачислены в учебные соединения и воинские части, где в течение пяти месяцев они освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность.

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