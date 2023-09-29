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В Дагестане фермер вырастил тыкву весом в 250 кг

В Дагестане фермер Шагавдин вырастил тыкву весом в 250 кг

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Unsplash

В Дагестане фермеру удалось вырастить тыкву впечатляющего веса — почти 250 кг. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Местный пенсионер и владелец этого овоща Шагавдин был приятно удивлен таким впечатляющим результатом, указали на РЕН ТВ. В прошлом году он также занимался выращиванием тыкв сорта «Атлантик-гигант», но самая большая из них весила всего 57 кг.

В этот раз только восемь сильных и здоровых жителей деревни смогли поднять эту огромную тыкву.

Ранее фермер из Англии вырастил тыкву весом 304 кг. Владельца гигантской тыквы зовут Тим Сэйнт. По словам мужчины, он в восторге от такого результата. Плод оказался настолько тяжелым, что его можно поднять только с помощью специального погрузчика.

Ранее Великобритании предрекли дефицит фруктов и овощей из-за аномальной жары в странах Южной Европы.

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