Петербуржец, изрезавший ножом лицо ребенку, получил условный срок

В Петербурге вынесли приговор в отношении местного жителя, который в состоянии наркотического опьянения напал на школьницу и ударил ее ножом в лицо. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Инцидент произошел в августе 2022 года в Петергофе. Мужчина с ножом бродил по улице и приставал к прохожим. В какой-то момент он подошел к 13-летней школьнице и дважды полоснул ее ножом по щеке.

Девочку госпитализировали, у нее были диагностированы резаная рана скуловой области и ссадина на правой щеке.

Подозреваемого в нападении удалось оперативно задержать, на допросах он признал свою вину, было возбуждено уголовное дело. Судом петербуржцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.

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