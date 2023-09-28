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Названы заболевания, которые можно определить по состоянию языка

Стоматолог Антипенко: кандидоз и скарлатину можно определить по состоянию языка

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В норме язык должен быть розовым, без какого-либо налета и участков с изменившимся оттенком. Об этом в интервью «Москве 24» рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко. В противном случае он посоветовал обратиться к специалисту.

«Толстый белый налет может часто появляться у любителей молочных продуктов или сладостей. Если его поскрести и он просто исчез, то это отлично. Но если мы потерли налет и он слез вместе с эпителием с языка и обнажилась раневая поверхность, это уже не очень хорошо. Как правило, в таком случае речь идет про кандидоз», — объяснил Антипенко.

Лакированный язык, когда не выделяются вкусовые сосочки, может указывать на дефицит витаминов, продолжил специалист. Алый и зернистый язык, по его словам, — это признак скарлатины. Сухой и покрытый трещинами язык может косвенно свидетельствовать о диабете, заключил врач.

Врач-стоматолог «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина до этого объяснила, почему опасно отбеливать зубы с помощью соды. По ее словам, эмаль становится шероховатой и пористой, из-за чего в микротрещины и поры забивается налет.

Ранее стоматолог рассказала, сколько можно жевать жвачку без вреда для зубов.

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