В Рязанской области юношу задержали за поджог 80 тонн сена

В Рязанской области 22-летнего молодого человека подозревают в поджоге сенохранилища. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел две недели назад, но известно об этом стало только сейчас. В полицию обратился местный житель и заявил, что у него сгорело сенохранилище с 80 тоннами сена. Специалисты выяснили, что это был поджог.

Позже выяснилось, что накануне возгорания около этого места гуляла компания молодых людей. По предварительной информации, одна из девушек поделилась мыслями о поджоге. Чтобы впечатлить подругу, юноша поджег сено, и сенохранилище сгорело.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, в рамках которого ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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