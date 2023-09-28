Врач перечислил самые распространенные ошибки при лечении насморка

Сосудосуживающие и антибактериальные препараты не эффективны при лечении насморка. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал оториноларинголог Владимир Зайцев. Также он посоветовал не сильно сморкаться, чтобы избежать воспаления слуховой трубы.

«Когда у человека при насморке много слизистых выделений, многие пользуются сосудосуживающими каплями. Это неправильно, потому что слизистая очень увлажнена и такие капли плохо действуют. Нужно эвакуировать то содержимое, которое находится в полости носа, носоглотке и пазухах. В таком случае нужно отмывать слизистую», — пояснил Зайцев.

Он подчеркнул, что при сильном и продолжительном насморке необходимо обратиться к врачу, поскольку заболевание из острой фазы может перейти в хроническую. В этом случае, по его словам, может потребоваться хирургическая операция на носовой раковине или перегородке.

Врач-терапевт Валерия Шевко до этого предупредила об опасных последствиях бесконтрольного применения капель от насморка, содержащих ксилометазолин и оксиметазолин. По ее словам, длительность приема данных препаратов не должна превышать 7-10 дней.

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