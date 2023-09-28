Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье школьника госпитализировали с оторванным во время драки пальцем

В Подмосковье ученику пятого класса оторвало палец в школе

close
100%
Haggardous50000/Shutterstock

В Подмосковье школьник лишился пальца во время драки со старшеклассниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Дмитров, детка!».

Инцидент произошел в Дмитрове. По словам очевидцев, у пятиклассника произошел конфликт со старшими подростками. В процессе перепалки учащиеся попытались затащить мальчика в класс, но он упирался в дверную коробку. В этот момент старшеклассник захлопнул дверь, оторвав школьнику палец.

На данный момент пострадавший находится в больнице. Врачи провели необходимые манипуляции, но не смогли пришить фалангу. Медики планируют заменить оторванную конечность протезом.

Ранее в Подмосковье девочка сломала обе лодыжки, прыгая на батуте.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях