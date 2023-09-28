В Подмосковье школьника госпитализировали с оторванным во время драки пальцем

В Подмосковье школьник лишился пальца во время драки со старшеклассниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Это Дмитров, детка!».

Инцидент произошел в Дмитрове. По словам очевидцев, у пятиклассника произошел конфликт со старшими подростками. В процессе перепалки учащиеся попытались затащить мальчика в класс, но он упирался в дверную коробку. В этот момент старшеклассник захлопнул дверь, оторвав школьнику палец.

На данный момент пострадавший находится в больнице. Врачи провели необходимые манипуляции, но не смогли пришить фалангу. Медики планируют заменить оторванную конечность протезом.

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