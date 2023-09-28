Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению

Правительство Армении: более 70 тыс. переселенцев из Карабаха прибыли в Армению

close
100%
Sergei Grits/AP

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян на брифинге заявила, что более 70 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению по состоянию на 13:00 (мск), передает ТАСС.

«По состоянию на 14:00 (13:00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 70 500 вынужденных переселенцев», — сказала она.

До этого Азербайджан призвал этнических армян, которые проживают на территории Нагорного Карабаха, остаться в регионе и стать частью азербайджанского общества.

Как сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, по состоянию на утро 28 сентября в республику из Нагорного Карабаха прибыли более 65 тысяч беженцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с карабахскими беженцами, заявил, что самое главное сейчас — обеспечить людей надлежащими условиями жизни.

Ранее востоковед рассказал, что ждет жителей Нагорного Карабаха.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях