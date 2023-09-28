Стало известно, сколько переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян на брифинге заявила, что более 70 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха прибыли в Армению по состоянию на 13:00 (мск), передает ТАСС.

«По состоянию на 14:00 (13:00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению прибыли 70 500 вынужденных переселенцев», — сказала она.

До этого Азербайджан призвал этнических армян, которые проживают на территории Нагорного Карабаха, остаться в регионе и стать частью азербайджанского общества.

Как сообщила пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, по состоянию на утро 28 сентября в республику из Нагорного Карабаха прибыли более 65 тысяч беженцев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с карабахскими беженцами, заявил, что самое главное сейчас — обеспечить людей надлежащими условиями жизни.

Ранее востоковед рассказал, что ждет жителей Нагорного Карабаха.