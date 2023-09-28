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Россиянам объяснили, чем опасна ипотека при уже имеющихся кредитах

Вице-президент «Опоры России» Шлеменков: людям с кредитами опасно брать ипотеку

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Оформлять ипотеку при уже имеющихся кредитах опасно, так как есть вероятность, что человек не сможет ее обслуживать, считает вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. Такой подход к покупке жилья похож на ожидание чуда или апокалипсиса, заявил он в беседе с НСН.

«Люди как-то легко относятся к такого рода делам. Я плохо понимаю такое. Такие вещи происходят тогда, когда на будущее наплевать: вот сейчас решу вопросы, а что будет завтра? Будет день – будет пища», – сказал Шлеменков.

Банки зачастую навязывают людям кредиты и ипотеку, при этом идти на какие-то уступки кредитные организации не согласятся, подчеркнул эксперт.

«То ли мы ждем какой-то апокалипсис, когда всем все спишут, то ли чудес каких-то, когда мы неожиданно и безмерно разбогатеем, – отметил он. – Как правило, банки не особо охотно идут навстречу заемщикам – они скорее обанкротятся, чем снизят условия кредитования и так далее».

Россиян он призвал не верить в чудеса, подчеркнув, что банки очень скупы, и в итоге за все платить приходится потребителям.

Напомним, в Центробанке сегодня сообщили, что по итогам второго квартала 2023 года 71,7% новых ипотечных кредитов выдано российским гражданам, которые отдают на погашение займов более половины своих доходов.

При этом, по данным Дом.РФ, в России доля рыночной ипотеки упала в последние месяцы с 70-80% до 40% в пользу жилищных программ с господдержкой. Так. Самой популярной стала ипотека на новостройки под 8%, а также семейная ипотека под 6%.

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