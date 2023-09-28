В Курской области перехвачены два беспилотника ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что неподалеку от села Горналь в Суджанском районе были перехвачены два беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Сегодня около села Горналь Суджанского района были замечены два беспилотника. Они посажены с помощью наших комплексов РЭБ. Один из беспилотников при посадке сдетонировал, обошлось без пострадавших и разрушений», — сообщил Старовойт.

Ранее Старовойт написал в своем Telegram-канале, что утром 28 сентября российские силы противовоздушной обороны недалеко от села Макаровка Курчатовского района сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. По его словам, никто не пострадал. Губернатор поблагодарил российских военных за защиту.

Также он предупредил граждан, что из-за опасности самоликвидации сбитых дронов не стоит трогать их обломки и приближаться к ним. Чиновник призвал сообщить о находке по телефону 112 и дождаться специалистов.

Накануне Старовойт также сообщал, что украинские военные обстреляли приграничные районы в Курской области. Пострадали несколько человек.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.