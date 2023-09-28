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Юристы объяснили судебный конфликт Бондарчуков отсутствием брачного договора

Юрист Сенина: без брачного договора имущество делят годами

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Иск Светланы Рудской (Бондарчук) против своего мужа Федора Бондарчука может быть связан с тем, что он решил продать какое-то свое имущество. Также это может говорить о желании экс-жены претендовать на его бизнесы. Причем делить имущество без брачного договора супруги могут и спустя 10 лет после развода, отметила адвокат Елена Сенина в беседе с kp.ru.

Трехлетний срок давности по спорам о разделе совместно нажитого имущества действует с момента, когда один из бывших супругов узнал о нарушении своих прав, пояснила юрист.

«Это может быть никак не связано с расторжением брака, а связано, например, с попыткой одного из супругов реализовать недвижимое и движимое имущество. О чем стало известно второй стороне», — отметила она, добавив, что в судебной практике нередки случаи, когда имущество делится и через 5, и через 10 лет после расторжения брака.

Договориться на словах в этом случае нельзя, подчеркнула Сенина. Даже если семь лет назад Федор и Светлана мирно поделили собственность на словах, а сейчас он решил продать свой дом, то она может потребовать половину, так как нет брачного договора и нотариально удостоверенного соглашения о разделе совместной собственности.

Кроме того, к совместно нажитому имуществу относятся также бизнесы, запущенные в период брака. Причем сокрытие активов также может послужить причиной для подачи иска.

Напомним, супруги развелись в 2016 году. Накануне выяснилось, что Рудская подала в суд на Федора Бондарчука по вопросу раздела совместно нажитого имущества.

Ране юристы предположили, что причиной судебного разбирательства стало сокрытие части имущества.

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