Три человека пострадали при пожаре в жилом доме в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Три человека пострадали, один госпитализирован», — говорится в сообщении.

По информации источника, из-за возгорания, возникшего в квартире на третьем этаже жилого дома на проспекте Космонавтов, пришлось эвакуировать 20 человек, среди них пять детей. Пожарные спасли семь человек, уточнили в ведомстве.

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на площади 60 кв. м.

Ведомство также опубликовало видео с места происшествия, на которых видно, как квартира вся выгорела изнутри. Также появились кадры, как жители, застигнутые огнем, пытались спастись самостоятельно, выбираясь через окна.

В июне в Королеве произошел пожар в многоэтажном жилом здании на улице Пионерской. Сообщалось, что при тушении огня тогда погибли два человека — спасатель и несовершеннолетний.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.