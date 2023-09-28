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Mash сообщил о прорыве газопровода в Ленинградской области

Mash: в Ломоносовском районе Ленобласти около КАД прорвало газопровод

Telegram-канал «Mash на Мойке», ссылаясь на информацию от своих подписчиков, сообщает о прорыве газопровода около КАД на Гостилицком шоссе в районе Низинского сельского поселения (Ломоносовский район Ленинградской области).

«Видео снято около 15 минут назад — там шли работы по прокладке газовой магистрали, на месте пока стоит одна машина соответствующей службы», — говорится в публикации.

В августе агентство РИА Новости со ссылкой на представителя регионального министерства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщало о прорыве на газопроводе в городе Уссурийск Приморского края.

До этого сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму россиянина, подорвавшего газопровод по заданию украинских спецслужб. Согласно информации ФСБ, мужчина по заданию кураторов с Украины 23 июня 2023 года подорвал газопровод в поселке Кореиз с использованием самодельного взрывного устройства, переданного ему через тайник.

Ранее в Англии 2000 домов остались без света по вине гуся.

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