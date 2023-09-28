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В Николаеве поврежден объект инфраструктуры

Ким: объект инфраструктуры поврежден в Николаеве на Украине после обстрела

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Максим Богодвид/РИА Новости

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале сообщил, что объект инфраструктуры получил повреждение в Николаеве на Украине.

Он отметил, что 27 сентября в 21:44 Николаев подвергся ракетному удару.

«Попадание произошло в объект инфраструктуры на окраинах города», — написал Ким.

По его информации, в Николаевском районе повреждена линия электропередачи.

26 сентября Виталий Ким также сообщал о повреждении объекта инфраструктуры в украинском Николаеве в результате взрывов.

С 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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