В Каспийске четвероклассник «заминировал» школу, потому что не хотел на уроки

В Дагестане мальчик позвонил в полицию и заявил о минировании своей школы, потому что не хотел идти на уроки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Сотрудники полиции Каспийска узнали об опасности, которая грозит одной из местных школ, от ребенка. Младшеклассник улучил момент и обратился к правоохранителям с заявлением о минировании образовательного учреждения прямо из своего дома.

Стражи порядка, действуя по инструкции, проверили учебное заведение, а, убедившись в отсутствии угроз, установили местоположение звонившего «доброжелателя». Им оказался девятилетний ученик этой же школы, который, по его собственному признанию, не хотел больше ходить на учебу, потому что ему надоело вставать рано утром.

Полицейские провели с ним воспитательную беседу.

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