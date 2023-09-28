В Брянской области подавлена атака украинского беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что регион был атакован беспилотником, аппарат подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен силами РЭБ на подлете к городу Брянску», — говорится в сообщении.

Богомаз уточнил, то в результате инцидента нет пострадавших и разрушений, оперативные и экстренные службы работают на месте.

25 сентября Богомаз заявлял, что была пресечена попытка украинских военных осуществить атаку при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа.

В тот же день в Стародубском районе Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.