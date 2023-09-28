МЧС Узбекистана опровергло сообщения об авиакатастрофе в Ташкенте

Пресс-служба МЧС Узбекистана опровергла распространяющиеся в социальных сетях сообщения о авиакатастрофе, которая якобы вызвала сильный взрыв и пожар на промышленном складе в Ташкенте.

В Telegram-канале МЧС отмечается, что информация о происшествии, связанном с авиакатастрофой в Сергелийском районе, является фейковой и не соответствует действительности.

Уточняется, что взрыв и пожар произошли на складе, принадлежащем ООО «Интер Логистик».

Минздрав Узбекистана заявил, что при взрыве на складе в Ташкенте есть пострадавшие. Очевидцы говорят, что большое количество машин скорой помощи прибыло на место. Они отвозят раненых в больницы.

По данным Telegram-канала Mash, предварительной причиной взрыва на складе могли стать аккумуляторные батареи для электромобилей. По информации канала, взрыв был такой силы, что от самого склада ничего не осталось.

Ранее сообщалось, что осиротевшей после взрыва на Крымском мосту девочке продолжат помогать психологи.