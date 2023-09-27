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Подросток украл у соседей йоркширского терьера, чтобы удивить девушку

В Омской области школьник украл собаку соседей, чтобы подарить девушке

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Омске школьник похитил йоркширского терьера из дома соседей, чтобы впечатлить возлюбленную. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Омск».

С заявлением о пропаже собаки в правоохранительные органы обратилась жительница Омской области, женщина сообщила, что вернулась домой с работы и обнаружила, что на веранде выставлено окно.

Личные вещи и деньги из дома не пропали, вор унес только маленькую собачку породы йоркширский терьер. Потерпевшая рассказала полицейским, что накануне животным интересовался 15-летний подросток.

Как выяснили следователи, за день до кражи мальчик гулял по улице со своей девушкой, которой очень понравилась собака соседей. Школьник дождался, пока хозяева уйдут на работу, выставил стекло на веранде дома и забрал йорка, чтобы подарить возлюбленной.

Возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в Подмосковье неизвестный украл шпица, которого сбила машина.

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