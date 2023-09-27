Россиянин украл радиоактивные отходы с предприятия и хранил их у себя дома

В Челябинске мужчина украл с предприятия радиоактивные отходы и прятал их у себя дома. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу ФСБ региона.

Челябинец похитил с территории одного из предприятий металлолом, не подозревая о том, что он может быт радиоактивным, украденное он хранил у себя дома. Когда руководство завода обратилось в полицию, злоумышленника удалось быстро разыскать, было возбуждено уголовное дело.

«Сразу после изъятия украденного лома специалисты провели проверку. По ее результатам выявлено, что металлолом по фактическому уровню загрязнения альфа-излучающими радионуклидами относился к радиоактивным отходам категории низкоактивные», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

Решением суда челябинец признан виновным в краже и нарушении правил безопасности при обращении с ядерными материалами или радиоактивными отходами. Он приговорен к ограничению свободы на срок девять месяцев.

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