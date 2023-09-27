Безработный затащил школьницу в подвал, связал ее скотчем и надругался

Безработный россиянин подкараулил девочку возле заброшенного здания, затащил ее в помещение и надругался. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Приморье задержали мужчину, который изнасиловал школьницу в заброшенном здании. Мужчина проследил за девочкой, схватил ее за шею и затащил в подвал. Он связал ей руки и ноги скотчем и надругался.

Совершив преступление, злоумышленник отпустил девочку, а сам скрылся. Его все равно удалось задержать, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее дворника-пенсионера задержали по подозрению в изнасиловании школьницы.