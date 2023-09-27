В Смоленске два школьника провалились в люк теплосети и выбрались из него

В Смоленске организовали проверку после того, как два мальчика провалились в канализационный люк. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Заднепровском районе. Двое мальчиков прогуливались по улице Кутузова и провалились в открытые коммуникации. В результате оба ребенка успешно выбрались из люка сами – стороння помощь им не понадобилась.

«В ходе проверки установлено, что на данном участке производятся ремонтные работы теплосетей, в настоящее время приняты меры к ограждению данного опасного участка», — сообщается в публикации.

На данный момент следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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