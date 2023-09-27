В Свердловской области мальчик сбежал из дома, когда отец пригрозил выбросить его собаку

В Свердловской области мальчик сбежал из-дома после ссоры с отцом, пригрозившим выбросить его питомца. Об этом рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

В поисках ребенка принимали участие сотрудники ПДН, участковые, инспекторы охраны общественного порядка и оперативные сотрудники, которые выехали по месту жительства подростка для выяснения всех обстоятельств случившегося. Они установили, что перед своим исчезновением мальчик поссорился с отцом.

Мужчина, воспитывающий двух сыновей, отчитал одного них за плохую успеваемость и в качестве наказания пообещал выбросить на улицу собаку. Ранее это животное мальчик сам принес домой. В итоге ребенок, не сумев договориться с отцом, убежал от него.

Правоохранители выяснили, что в соседнем подъезде проживает мать мальчика, лишенная родительских прав, а также попавшая под суд за неуплату алиментов. Именно в ее квартире прятался подросток. Сейчас его и брата собираются поместить в социально-реабилитационный центр.

Ранее ученик младших классов сбежал из дома, чтобы его не заставили жениться.