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Врач перечислил заболевания, при которых запрещено есть грибы

Врач Арзамасцев: грибы нельзя есть людям с заболеваниями ЖКТ, печени и почек

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В грибах содержится большое количество полезных веществ, однако они считаются тяжелой пищей, поэтому их употребление может ухудшить состояние человека при некоторых заболеваниях. Об этом «Москве 24» рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Так, по его словам, от грибов стоит отказаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

«Грибы содержат большое количество клетчатки. Поэтому их в первую очередь нельзя употреблять при проблемах с желудочно-кишечным трактом. Если есть гастрит, какие-то воспалительные заболевания кишечника, язвы, то от грибов лучше отказаться», — сказал врач.

Помимо этого, грибы не рекомендуется есть людям, у которых есть заболевания печени, почек и поджелудочной железы, продолжил эксперт.

«Если есть проблемы хронического характера и человек объелся грибов, то заболевания могут перейти в острую фазу», — предупредил Арзамасцев.

Врач-диетолог Ирина Писарева до этого рассказала «Газете.Ru», что грибы чага и шиитаке помогают улучшить работу мозга и предотвращают возрастное ухудшение памяти и мышления. По ее словам, включение этих грибов в свой рацион или прием их в виде добавок также поможет оставаться сосредоточенным.

Ранее россиян предупредили о девятилетних тюремных сроках за сбор грибов.

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