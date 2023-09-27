В Ленобласти дворника уличили в надругательстве над 12-летней школьницей

В Ленинградской области 66-летний мужчина дважды изнасиловал девочку, заманив ее к себе в гости. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Пенсионер, подрабатывающий дворником, был задержан правоохранителями после обращения в полицию матери потерпевшей. По словам женщины, ее 12-летняя дочь пострадала от действий педофила дважды.

Первый инцидент произошел еще в феврале в квартире мужчины в поселке Ромашки. Злоумышленник пригласил школьницу к себе в гости, а затем, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, совершил в отношении гостьи насильственные действия сексуального характера.

Спустя полгода пожилой человек вновь надругался над школьницей. По факту произошедшего, как уточняется, возбуждено уголовное дело.

Ранее 78-летнего пенсионера из Подмосковья заподозрили в сексуальном насилии над внучкой.