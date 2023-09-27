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Первый случай передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку выявлен во Вьетнаме

Во Вьетнаме зафиксировали первый случай передачи вируса оспы обезьян среди людей

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Павел Лисицын/РИА Новости

Во Вьетнаме был зафиксирован первый случай передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, поступившую из департамента здравоохранения южной провинции Биньзыонг.

По имеющимся данным, 22-летняя местная жительница заразилась вирусом оспы обезьян от своего сожителя, который стал третьим пациентом с таким диагнозом в стране. Женщина в настоящее время находится на карантине в больнице.

Первые два случая заражения оспой обезьян были выявлены во Вьетнаме в октябре прошлого года. Оспой заболели вьетнамцы, вернувшиеся из-за границы.

Ранее сообщалось, что с 20 сентября в Китае к оспе обезьян будут применяться меры борьбы и профилактики, как к инфекционным заболеваниям класса B. Отмечается, что к заболеваниями класса B, подразумевающего строгий контроль, относят СПИД, корь, птичий грипп, туберкулез и COVID-19. Власти КНР намерены предоставлять оперативную медицинскую помощь заболевшим, а также распространять среди населения полезную информацию.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.

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