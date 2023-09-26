Иммунолог назвал дату новой волны коронавируса в России

Иммунолог Николай Крючков заявил «Ленте.ру», что пик новой волны коронавируса ожидается в России в ноябре-декабре.

По его словам, сезонный фактор только начинает работать и станет заметным где-то с середины октября.

Он отметил, что новый штамм коронавируса «пирола» еще фактически не распространился в России, поэтому масштаб новой волны будет небольшим.

Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что текущий рост числа заболевших ковидом, ОРВИ или гриппом — естественный эпидемический процесс, поэтому масочный режим может вводиться точечно, там, где это действительно необходимо.

По его словам, все идет естественным путем. Осенью дети пошли в школу, студенты — в вузы, метро стало загруженным, что привело к более частым контактам людей.

Он добавил, что не стоит расслабляться, ведь в будущем заболеваемость может вырасти, что естественно для эпидемиологического сезона.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.