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В Омской области мать оставила новорожденного ребенка в лесу

В лесу Омской области женщина нашла новорожденного ребенка

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В Омской области разыскивают мать новорожденного, которого нашли в лесополосе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ребенка нашла 50-летняя женщина, которая проходила мимо и услышала плач. На месте она заметила новорожденного с не завязанной пуповиной. Другой прохожий завернул ребенка в куртку и помог вызвать медиков.

По словам врачей из областной клинической больницы, наиболее вероятно, пациент был доношенным и родился за несколько часов до того, как его обнаружили.

На данный момент полиция ищет мать и проводит все необходимые мероприятия. Правоохранители также возбудили уголовное дело.

Ранее в Австралии супруг потребовал от роддома $650 млн из-за психологической травмы во время родов жены.

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