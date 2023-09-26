В Омской области мать оставила новорожденного ребенка в лесу

В Омской области разыскивают мать новорожденного, которого нашли в лесополосе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ребенка нашла 50-летняя женщина, которая проходила мимо и услышала плач. На месте она заметила новорожденного с не завязанной пуповиной. Другой прохожий завернул ребенка в куртку и помог вызвать медиков.

По словам врачей из областной клинической больницы, наиболее вероятно, пациент был доношенным и родился за несколько часов до того, как его обнаружили.

На данный момент полиция ищет мать и проводит все необходимые мероприятия. Правоохранители также возбудили уголовное дело.

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