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Разъяренный алабай, сорвавшийся с поводка, напал на мужчину в Туле

В Туле разъяренный алабай сорвался с поводка и набросился на мужчину с таксами

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В Туле разъяренный алабай без намордника сорвался с поводка и набросился на мужчину, выгуливавшего такс. Об этом сообщает портал Myslo.

Инцидент произошел 21 сентября возле одного из домов в 3-м Бежковском проезде. Алабай без намордника сорвался с поводка и набросился на мужчину с двумя таксами.

Разъяренная собака сначала напала на одну из такс, а потом попыталась покусать их хозяина. В этот момент к месту подбежал неизвестный, который пытался успокоить агрессивного пса.

В результате двоим неизвестным мужчинам удалось схватить собаку и оттащить от подвергшегося нападению прохожего. Об их состоянии ничего не сообщается.

По данным портала, алабай принадлежит местным заводчикам. По какой причине агрессивное животное выгуливали без намордника и на ненадежном поводке, неизвестно.

После произошедшего с мужчиной, выгуливавшим такс, связалась хозяйка алабая и сообщила, что собака привита. Подтверждающих документов она не предоставила.

Ранее школьник пострадал от нападения алабая в Дмитрове.

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